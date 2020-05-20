0-14 yaş arası çocuklara golf sürprizi

0-14 yaş arası çocuklara golf sürpriziBursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklar, parklara akın etti.

20.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:42
0-14 yaş arası çocuklara golf sürprizi
Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklar, parklara akın etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi de çocuklara sürpriz yaparak, parklara mini golf seti kurdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklara, 11.00 ile 15.00 arası izin verildi. Bursa'da sokağa çıkan çocuklar aileleriyle birlikte parklara akın etti. Çocukların izinlerini daha eğlenceli geçirebilmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi merkez Osmangazi İlçesi Muradiye Parkı'na 9 adet mini golf seti kurdu. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, burada uzman antrenörlerle birlikte golf oynamanın keyfini çıkardı. Parkta arkadaşlarıyla birlikte oynayan Muhammet Emin Yılmaz (12), "En son ne zaman çıktığımı hatırlamıyorum uzun süre olmuştur herhalde. Çok sıkıldım, günlerdir dışarı çıkamıyordum. Bugün kendimizi dışarıya attık. Ailece parka geldik. Ağabeyimle golf oynadık. Okul arkadaşlarımla oyun oynadık. Onları da uzun süredir göremiyordum. Çok özlemişim. Günüm çok güzel geçiyor" dedi.
"EVLERDE SIKILAN ÇOCUKLARIMIZIN HOŞ VAKİT GEÇİRMELERİNİ İSTEDİK"
Geçen hafta 15-20 yaş arası çocuklara deneme testi ve kalem seti dağıttıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, "Bugün de 0-14 yaş arasına böyle bir etkinlik yapmak istedik. Malum çocuklarımız uzun süredir evdeydiler. Tabii bu süreçten de sıkıldılar. Biz de bunu bir fırsata dönüştürmek istedik. Burada uzman antrenörlerimiz eşliğinde 9 adet mini golf seti kurarak çocukların hoş bir vakit geçirmelerini istedik. Tabi 11.00-15.00 arası olacak bu etkinliğimiz. Yasak tekrar başladığında biz de buradaki parkurları kaldırarak çocukları evlerine göndereceğiz?? dedi.
'ÇOCUKLARA ÖZEL MASKE DAĞITTIK'
Yılmaz, golf etkinliğinde koronavirüs önlemlerine de dikkat ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bu etkinlikleri yaparken sosyal mesafeye ve hijyene özen gösterdik. Çocuklarımıza tek kullanımlık eldivenler verdik. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığının marifetiyle çocuklara özel maskeleri dağıttık. Aynı zamanda park içerisinde de dezenfektan noktaları kurarak buraya gelen aileler ve çocukların hijyen kurallarına uymasına önem gösteriyoruz." 0-14 yaş arası çocuklara golf sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Haber

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