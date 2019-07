0 - 3 Yaş Arası Bebeklerin Giyim Haritası

9 ay boyunca sürecek heyecanlı bekleyişler, ağrılar, zorluklar ama minicik ayağının tekmesini içinizde hissettiğiniz an hepsinin geçecek olması… Bu 9 aylık süreçte bebeğinizin ihtiyaçlarını düşünmek ve hazırlık yapmak için bol bol zamanınız olacak. Bebeğiniz doğduğu andan itibaren yaşamak için belirli koşullara gereksinim duyarlar. Yemek ve su ihtiyacı ve barınma ve giyinme ihtiyacı gibi temel unsurlara dikkat etmek gerekmektedir. Bebeklerde giyinme unsuru ihtiyaç olmaktan çıkıp eğlenceli ve yaratıcı bir zevk haline gelebiliyor… Bir süre sonra bebeğinizi giydirirken keyif aldığınızı, ona oluşturduğunuz tarzları gözden geçirdiğinizi fark edebilirsiniz. Dikkat! Bağımlılık yapabilir… ?? Peki bebekler ne giyer? 0 - 3 yaş arası bebekler nasıl giyinmelidir? Bebek giyim fiyatları nasıldır? Bebeklerin doğduğu andan itibaren ne giymesi gerekdiğini sizler için araştırdık. Daha hassas ve dikkat edilmesi gereken ilk 3 sene nasıl giyinmeleri konusunda bilgiler edindik. 0 - 3 yaş arası bebek giyimi hakkında sizler için araştırdığımız bilgiler için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...

Yenidoğan Bebek Giyimi (0-6 Ay)

Yeni doğmuş bebeklere kıyafet seçerken cildin hava almasını sağlayan, teri emen, tüylü olmayan pamuklu kumaş içerikli kıyafetleri seçmek çok önemlidir. Üzerinde metal ya da sert aksesuarlar barındırmaması da tavsiye ediliyor. Yumuşak ve az dikişli olan kıyafetler fazlasıyla revaçta. Yeni doğan bebeğe mevsimine göre tulumlar giydirilmelidir. Yaz aylarında havaların sıcaklığından ötürü bebeğin cildinin nefes alabileceği ince ve pamuklu kumaşa sahip tulumlar kullanılırken; kış aylarında bebeğin üşümemesi için kalın ve pamuklu tulumlar kullanılmalıdır. Astronot tulumlar da yeni doğan bebeklerde oldukça rağbet gören modellerdendir. Bu arada bebeğin ilk aylarında bebeğe eldiven ve şapka muhakkak giydirilmelidir. Ayaklara da patik giydirilmesi tavsiye edilir. Şapka kullanımı ise gerçekten soğuk havalarda önerilir. Bebeğin kafa derisinin hassaslığı ve saç tellerinin inceliği açısından, saçlarda dökülme olmaması için gerçekten ihtiyaç olmadığı durumlarda şapka kullanımı tavsiye edilmez. Kış aylarında bebeğin üzerinde yün ya da merserize yelek bulunması da soğuktan koruma açısından etkili olur. Bol tüylü ya da bol yünlü kazak, yelek, hırka ve battaniyelerden uzak durulması tavsiye edilir. Bebeğin mevlüdünde ise internetten de bulabileceğiniz oldukça güzel ve sağlıklı bebek mevlüt takımları birbirinden farklı çeşitleri ile kullanılabilir.

6 – 12 Ay Arası Bebek Giyimi

6 ila 12 ay arasındaki bebeklerde eldiven ve patik kullanımı bırakılabilir. Eğer bebek çok hareketli ise gece yatmadan önce yüzünü çizmemesi açısından eldiven kullanılabilir. Özellikle banyo yaptırdıktan sonra bebeğin el ve ayaklarının açıkta bırakılması gerekir ki kendilerini keşfedebilsinler. 6 aylık ve 1 yaş arası bebeklerde de yine tulumlara ve tulumların kumaşlarının %100 pamuk olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. yaşına yaklaşırken; kız bebeklerde etek, elbise, külotlu çorap kullanımına çok sık olmamak ile beraber başlanabilir. Aynı şekilde erkeklerde de tişört, pantolon ya da eşofman kullanımı nadiren tercih edilebilir. Bebeğin hâlâ çok küçük olduğu ve kıyafetlerinin içerisinde rahat etmesi gerektiğini unutmamak lazım... Sert olmayan patik/ ayakkabı kullanımı da 6 – 12 ay arası bebekler için uygundur. Bebek giyimlerinde bu yaşlarda içe giydirilen tulumların ve iç çamaşırın tamamen renkli olamamasına dikkat edilmelidir. Sonuçta kumaş boyaları da sentetiktir ve bebeğin cildine direkt olarak temas etmesi pek de sağlıklı olmayabilir. Beyaz renkte, küçük küçük desenli ve pamuklu tulumlar ve iç çamaşırları ile hem kendi içinizi rahatlatmaya hem de bebeğinizin sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Anne – babaların bebek giyimi için oldukça hevesli olması her ne kadar normal olsa da bebeğin sağlığı her şeyden önemlidir. Ayrıca bebek bahçıvan tulumları bebeklerin emekleme ve yürüme çabaları için oldukça ideal ve rahat bir bebek giysisi olarak uzmanlar tarafından tavsiye de ediliyor.

12 – 18 Ay Arası Bebek Giyimi

Tebrikler! Bebek artık 1 ila 1,5 yaş arasında. Kıyafet tercihlerinde biraz daha esneklik payı olabiliyor. Ancak unutulmaması gereken bir konu, bebeklerin tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde büyüdükleridir. Bu sebeple bebeğe 12 ila 18 aylarında giymesi için çok fazla kıyafet alınmamalı. Bebek kıyafetleri alışverişleri sık sık ve az az olduğu zaman maddi açıdan çok daha sağlıklı oluyor. Üstelik artık internette her şey elimizin altındayken. Bebeğin ölçülerine göre internetten de her gün büyüyen bebeğiniz için hiç yorulmadan dilediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz. Bebeklere bu aylarda daha çok pantolon, tişört, etek, elbise gibi kıyafetler alıştırılmaya başlanıyor. Yine de her halükârda çıtçıtlı bodylerin kullanımı tavsiye ediliyor. Bebekler fazlasıyla hareketli oldukları için tişörtlerinin açılması ya da pantolonlarının inmesi gibi durumlarda belinin açık kalmaması için çıtçıtlı bodyler bir kurtarıcı niteliği taşıyor. Bebeklerin kıyafetleri hızla kirlenip yırtılabileceği için kıyafet taşıma ve alma konusunda yedekli tercih yapmanız tavsiye ediliyor. Özellikle dışarı çıkarken bebek kıyafetlerinden ikişer tane bebek çantasında taşımak bazı durumlarda inanılmaz kurtarıcı olabiliyor.

18 – 24 Ay Arası Bebek Giyimi

18 – 24 ay arası bebek giyiminde dikkat edilmesi gereken nokta mevsimler oluyor. Sonbahar ya da kış aylarında bebeğinizi sokağa çıkarırken ya da parka veya gezmeye götürürken yetişkinlerden 1 kat fazla giydirmeniz tavsiye ediliyor. Bu sayede enfeksiyonlardan ve hastalıklardan rahatlıkla korunabiliyor. Ayrıca bebeğin boynuna sarılan ve ağzı ile sürekli temas eden atkının da 2 – 3 günde bir yıkanması öneriliyor. Yazın ise bebek daha fazla terlediği için üstünü daha sık değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu sebeple zarf yakalı bodyler bebeğin başından geçirme konusundaki kolaylığı ile siz anne ve anne adaylarına oldukça rahatlık sağlıyor. Eğer kızınız varsa ve ona elbise giydirmek istiyorsanız külotlu çorap kullanmak en mantıklısı olacaktır. Kışın kalın ve yazın da ince külotlu çoraplar bebeğinizin bacaklarının üşümemesi için oldukça kullanışlıdır. Bebeğe kot pantolon alıp kot pantolon giydirmek isteyenler ise bir beden büyük alabilir, uzun gelen paçayı kıvırabilir. Bebek boy atınca da kıvrılan paçayı indirerek kullanmaya devam edebilir. Bebeklerde kot pantolon kullanımı bu aylarda oldukça dayanıklı ve rahat olduğu için sıklıkla tercih edilir. Ayaklarını sıkmayan esnek kumaşa sahip olan biraz sert patikler ile hem evde hem de dışarıda bebeğinizin rahatlıkla yürümesini ve dolaşmasını sağlayabilirsiniz. Yalnız mutlaka ayaklarını sıkıp sıkmadığına emin olun.

24 – 30 Ay Arası Bebek Giyimi

30. Aya yaklaşırken, yani bebek neredeyse 2.5 yaşındayken spor ayakkabı ve sandalet, terlik gibi ayakkabılara ayağını alıştırmaya başlayabilirsiniz. Bebek için patik kullanım devri geçmek üzere. Artık hemen hemen dilediğiniz gibi giydirmeye başlayabilirsiniz. Kış ayları haricinde astronot tulum ya da normal penye tulum kullanımına da artık gerek duymayacaksınız. Onun yerine bebeğe farklı farklı tişörtler, bodyler alabilirsiniz. Tabii ki bu aldıklarınızın da %100 pamuklu kumaştan üretildiğine emin olmalısınız. Erkek bebekler için kot pantolon, eşofman, gömlek, hırka gibi giysileri tercih etmeye başlayabilirsiniz. Kış aylarında dilerseniz çıtçıtlı body tulumları kullanmaya devam edebilirsiniz. Astronot tulumlar elleri ve ayakları tamamen kapattığı için 1 yaşından sonra kullanımı tavsiye edilmiyor. Artık bebeğinize cap şapkalar, tokalar ve saç aksesuarları ile bir tarz yaratabilirsiniz. Saç tokalarını kullanırken çok ağır olmamalarına da dikkat etmelisiniz. Bebeklerin kafa derilerinin hâlâ hassas olduklarını unutmamakta fayda var. Sağlık tarzdan her zaman için önce gelir... ??

30 – 36 Ay Arası Bebek Giyim

Bebek artık 3 yaşına yaklaşınca bebek giyimi konusunda çok daha rahatlamışsınızdır demektir. Artık bebeğe tamamen istediğiniz kıyafetleri giydirmekte serbestsiniz. Hatta onun için özel tarzlar oluşturabilirsiniz. Artık rengarenk kıyafetleri dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Güneş gözlüğü, şapka, toka, taç gibi aksesuarları kıyafetine uygun şekilde kullanabilirsiniz. Kışın içine çıtçıtlı body giydirmek her yaş için geçerlidir. Çıtçıtlı bodyler hem sıcak tutar hem de bezinin sabit kalmasına yardımcı olur. Ayrıca tişörtü açıldığında ya da pantolonu, eteği düştüğü zaman göbeğinin ve belinin açılıp üşütmesini engeller. Kışın bebeğinize hırka ve mont giydirebilirsiniz. Bu yaşlarda kız bebekler için en rahat kullanılan ve en çok tercih edilen kıyafet ise tayt oluyor. Çeşit çeşit elbiseler, yelekler, salopetler, tişörtler ve etekler giydirebilirsiniz. Bundan sonra yazın terlik, bahar aylarında spor ayakkabı, kış aylarında ise bot giydirebilirsiniz. Her ne giydirirseniz giydirin öncelikli olarak bebeğinizin rahat hareket etmesi gerektiğini unutmamalısınız. İçerisinde kendini daha rahat hissedecek kıyafetler tercih edilmeli ve sentetik kumaşlardan kaçınılmalıdır. Pamuklu, yumuşak ve cildin nefes almasını sağlayan kumaşlar ile üretilen kıyafetler her zaman birinci tercih olmalıdır.

Sizler için 0 – 3 yaş arası bebek giyimi ile ilgili araştırma yaptık. 0 – 3 yaş arasında bebek giyimi nasıl olmalıdır? Bebeklere ne giydirilmelidir? Nasıl kumaşlar tercih edilmelidir? Yaz ve kış aylarında bebek giyiminde nelere dikkat edilmelidir? Biliyorsunuz ki günümüzde internet alışverişi oldukça yaygınlaşmış durumda. İnsanlar mağaza mağaza gezip vakit kaybetmek yerine internet üzerinden istedikleri kıyafeti sipariş verip kapılarına kadar teslim alabiliyorlar. Bu yalnızca yetişkinler için geçerli değil, aynı zamanda bebekler için de geçerli! Artık bebeğiniz için bebek ölçülerine göre internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz! Sizin için ve bebeğiniz için internetten bebek giyim alışverişini güvenle yapabileceğiniz bir önerimiz var: bebekannedunyasi.com!

Hamilelik sürecinden bebeğiniz doğduktan sonraki zamana kadar ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz! Siz değerli anne adayları için lohusa takımlarından emzirme sutyenleri ve atletlerine, anne ve bebek çantasından emzirme önlüğüne kadar aradığınız her ürünü sipariş verebilirsiniz. Ayrıca bebeğinizin emzik, biberon, önlük gibi günlük ihtiyaçlarını da bu site üzerinden alabilirsiniz. Alt açma bezleri, bornoz setleri, bebek havluları gibi banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını temin edebilirsiniz. 0 – 3 yaş arası bebek giyimi için site üzerinden temin edebileceğiniz ürünler;

Yenidoğan tulumları

Yenidoğan hastane çıkışları

Yenidoğan takımları

Yazlık bebek takımları

Mevsimlik bebek takımları

Bebek zıbın takımları

Salopet & Tulumlar

Bebek astronot tulumları

HastaneHastane çıkış setleri

Erkek mevlüt takımları

Kız mevlüt takımları

Bebek battaniyeleri

Kundak battaniyeleri

Gibi bütün bebek giyim ihtiyaçlarını bu site üzerinden inceleyebilir, yüzlerce çeşit arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Sepete eklediğiniz ürünleri alışverişiniz bittikten sonra inceleyebilir, karar verdiğiniz zaman siparişinizi verebilirsiniz. Bünyesinde 35 adet marka barındıran site, bebek giyimi internet alışverişi konusunda en çok tercih edilen alışveriş sitesi olarak rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Tamamen müşteri memnuniyeti odaklı çalışan sitede, outlet bölümünde zaman zaman yapılan indirimler sayesinde her cebe ve her bütçeye hitap ediyor. Ayrıca sitede bulunan bütün ürünler tamamen bebek sağlığına zarar vermeyecek özelliklere sahip. %100 pamuklu kumaşlardan yapılan giysileri ile müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Siz de bebeğiniz ve kendiniz için vakit kaybetmeden internet üzerinden güvenilir ve uygun bir alışveriş yapmak isterseniz Bebek Anne Dünyasına bir göz atın!