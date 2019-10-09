0.49 ve 0.69 faiz avantajlı taşıt kredisi kampanyası ile alınabilecek araba modelleri ve satış fiyatları!

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yüzde 0,49 ve yüzde 0,69 faiz oranlarıyla vereceği taşıt kredisi kampanyasına gösterilen yoğun ilgi sonrası anlaşmalı marka sayısında artış oldu. 0.49 ve 0.69 faiz avantajlı taşıt kredisi kampanyası ile alınabilecek araba modelleri hangileri olduğu sorulurken 0.49 ve 0.69 faiz avantajlı taşıt kredisi kampanyası satış fiyatları da merak edilmeye başlandı. İşte en uygun taşıt kredisi araba modelleri ve taşıt kredisi faiz oranları…

DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Avantajlı taşıt kredisi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın 26 Eylül 2019 tarihinde duyurduğu ve yerli üretime teşvik anaçlı yapılan yüzde 0,69 ve yüzde 0,49 faizle verilen kredi kampanyasıdır.

0,49 TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINDA HANGİ ARABA MARKALARI VAR?

Düşük faizli taşıt kredisi kampanyasında önce Honda, Hyundai, Isuzu, Karsan, Temsa, Renault Mais, Fiat ve Ford markaları ile anlaşma sağlanmıştı. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi sonrası BMC, Otokar, Toyota ve Mercedes kampanyaya dahil oldu.

Binek araçlarda:Fiat, Hyundai, Renault Mais ve Honda

Ticari araçlarda:Fiat, Ford, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC ve Otokar

2019 ARABA FİYATLARI VE TAŞIT KREDİSİ KIYASLAMA TABLOSU

Araç modelleri ve taşıt kredisi kıyaslama tablosu

DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

0,69 ve yüzde 0,49 faizli taşıt kredisi kampanyasında taşıt kredisi hesaplama için özel tablo kullanılmaktadır.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası;

Ticari araçlarda taşıt kredisi hesaplama: 72 - 500 bin TL arasında 30/ 60 ay olmak üzere yüzde 0,49 ile 0,69 faiz oranları uygulayacak.

Binek araçlarda taşıt kredisi hesaplama: 50 - 120 bin TL arasında 18/ 36 ay olmak üzere yüzde 0,49 ile 0,69 faiz oranları uygulayacak.

0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 40.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 793,11 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 47.586,28 TL

0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 40.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 958,89 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 46.026,71 TL

0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 50.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 991,38 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 59.482,97 TL

0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 50.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 1.198,61 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 57.533,46 TL

0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 75.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 1.487,07 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 89.224,35 TL

0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 75.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 1.797,92 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 86.300,00 TL

0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 100.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 1.982,76 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 86.300,00 TL

0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 100.000,00 TL

Faiz oranı: %0.49

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 2.397,22 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 115.066,76 TL

0.69 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 40.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 848,62 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 50.917,46 TL

0.69 faiz oranıyla 48 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 40.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 1.013,27 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 48.637,14 TL

0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 50.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 1.060,78 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 63.646,71 TL

0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 50.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 1.060,78 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 63.646,71 TL

0.69 faiz oranıyla 48 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 50.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 1.266.59 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 60.796,44 TL

0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 75.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 1.591,17 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 95.470,01 TL

0.69 faiz oranıyla 48 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 75.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 1.899,89 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 91.194,80 TL

0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 100.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 60 ay

Taksit tutarı: 2.121,56 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 127.293,35 TL

0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama

Kredi türü: Taşıt kredisi

Kredi tutarı: 100.000,00 TL

Faiz oranı: %0,69

Taksit sayısı: 48 ay

Taksit tutarı: 2.533,19 TL

Geri ödenecek toplam tutar: 121.592,94 TL

0,49 VE YÜZDE 0,69 FAİZ ORANI İLE SATILAN ARAÇLAR VE YERLİ OTOMOBİL MODELLERİ NELERDİR?

Kamu bankalarının 0,49 ve yüzde 0,69 faiz ile avantajlı taşıt kredisi kampanyası başlatması sonrası tüketiciler ihtiyaç kredisi hesaplama, taşıt kredisi hesaplama, en uygun taşıt kredisi, ziraat bankası taşıt kredisi, halk bankası taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi oranları gibi konularda araştırma yapmaya başladılar. Taşıt kredisi faiz oranları düşmesi ile cazip hale gelen yerli otomobil fiyatları ve0.49 ve 0.69 faiz oranı ile satılan araç fiyatları, tüketicilerin ilgi odağı oldu. İşte 0,49 ve yüzde 0,69 faiz oranı ile satılan araçlar ve yerli otomobil modelleri…

2019 RENAULT ARAÇ FİYATLARI

2019 HYUNDAI ARAÇ FİYATLARI



2019 HONDA ARAÇ FİYATLARI

2019 FIAT ARAÇ FİYATLARI