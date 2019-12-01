01 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

07:30 Özel Röportaj

08:00 Özel Röportaj

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

13:35 Maç Başlıyor

14:00 Gaziantep FK - Y. Denizlispor

14:45 Devre Arası

15:00 Gaziantep FK - Y. Denizlispor

16:00 Maç Sonu

16:30 Taraftar

16:35 Maç Başlıyor

17:00 Maç Önü

19:00 Trabzonspor - Galatasaray

19:45 Devre Arası

20:00 Trabzonspor - Galatasaray

21:00 Maç Sonu

21:15 Maç Önü

23:00 Maç Saati