01 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:50 Haberler

01:55 Masa Tenisi

03:55 Snooker

05:00 Körling

07:00 Snooker

08:30 Kayakla Atlama

09:30 Biatlon

10:30 Nordic Combined

11:00 Nordic Combined

12:00 Kayaklı Koşu

13:20 Kayaklı Koşu

14:15 Biatlon

15:45 Nordic Combined

16:40 Kayakla Atlama

17:45 Biatlon

18:45 Kayakla Atlama

20:20 Haberler

20:25 Alp Disiplini

22:00 Alp Disiplini

23:45 Kızak