01 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:30 UEFA EURO 2020 Kura Çekimi
03:30 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:35 İngiltere Premier Lig Özetler
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:45 Süper Lig Özetler
12:00 Spor Haftasonu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Avrupa Stüdyosu
16:50 Wolverhampton – Sheffield United
17:45 Süper Lig Özetler
18:00 Wolverhampton – Sheffield United
19:00 Spor Bülteni
19:25 Leicester City – Everton
20:15 Süper Lig Özetler
20:30 Leicester City – Everton
21:30 Stadyum