01 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Şampiyon
03:30 Zaman Matinesi
04:15 İyilik Kulübü
04:50 Ömür Dediğin
05:20 6 Mantı
06:15 Beni Böyle Sev
08:45 1'de Bugün
08:55 Diriliş Ertuğrul
11:40 1'de Bugün
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ulak
14:00 Kalk Gidelim
17:30 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
23:45 Davetsiz