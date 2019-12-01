01 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Şampiyon

03:30 Zaman Matinesi

04:15 İyilik Kulübü

04:50 Ömür Dediğin

05:20 6 Mantı

06:15 Beni Böyle Sev

08:45 1'de Bugün

08:55 Diriliş Ertuğrul

11:40 1'de Bugün

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ulak

14:00 Kalk Gidelim

17:30 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23:45 Davetsiz