01 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:50 Geçmiş Günler
03:45 Müzik
04:40 Sende Yap
05:30 Çok Gezenti
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
10:00 Beni Takip Et
12:15 Çok Gezenti
13:15 Rehber
14:30 Küçük Ağa
16:00 Gönül Yarası
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Kız Kaçıran
22:15 B Planı