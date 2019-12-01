01 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:50 Geçmiş Günler

03:45 Müzik

04:40 Sende Yap

05:30 Çok Gezenti

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

10:00 Beni Takip Et

12:15 Çok Gezenti

13:15 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:00 Gönül Yarası

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Kız Kaçıran

22:15 B Planı