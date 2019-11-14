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01 Burda Alışveriş Merkezi 150 milyon dolar yatırım ile açıldı

Esas Gayrimenkul tarafından 150 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen 01 Burda Alışveriş Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

14.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:0301 Burda Alışveriş Merkezi 150 milyon dolar yatırım ile açıldı

Esas Gayrimenkul tarafından 150 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen 01 Burda Alışveriş Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

01 Burda Alışveriş Merkezi, 111 mağazasıyla 60.000 m2 kiralanabilir alanda, 1.500 m2 eğlence alanı, 2.750 m2 hipermarket alanı, 1.200 m2 elektronik market alanı, 3.000 m2 yapı market alanı, 7 salonlu sinema kompleksi ve 2.500 araç kapasiteli otopark barındırıyor. Alışveriş merkezinde konumlandırılan Performans Gösteri Merkezi, Nilüfer'in konseriyle kapılarını açacak.

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, açılışta yaptığı konuşmada, "Esas Gayrimenkul olarak bugünün değil, geleceğin projelerini yaratma hedefi ile hareket ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında toplam 2.5 milyar euroluk bir portföyü yönetmekteyiz" dedi.

Esas Gayrimenkul; Esas 10 Burda (Balıkesir), Esas 14 Burda (Bolu), Esas 67 Burda (Zonguldak), 41 Burda (İzmit), Esas 17 Burda (Çanakkale), Esas 39 Burda (Lüleburgaz), Esas 01 Burda (Adana) Alışveriş Merkezleri olmak üzere yurt içinde toplam yedi AVM yatırımı yaptı. (Fotoğraflı)



Ekonomi

Kaynak: DHA

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