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"01. Influencer Adana Buluşması" toplantısı yapıldı

Adana Valiliği himayesinde, "Adana'yı Keşfetme Zamanı" sloganıyla düzenlenen "01. Influencer Adana Buluşması" kapsamında, sosyal medya fenomenleri bir araya geldi.

30.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:44
Valiliği himayesinde, "Adana'yı Keşfetme Zamanı" sloganıyla düzenlenen "01. Influencer Adana Buluşması" kapsamında, sosyal medya fenomenleri bir araya geldi.
Vali Mahmut Demirtaş, 80'e yakın sosyal medya fenomeninin katılımıyla Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen programda, kentin birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.
Hem doğasının hem de insanlarının sıcaklığıyla Adana'yı "güneyin altın kenti" olarak tanımlayan Demirtaş, şehre yönelik olumsuz imajın kırılması gerektiğini belirtti.
Demirtaş, kentin güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Tarihin ve medeniyetin soluklandığı kadim bir coğrafya olan Adana, aynı zamanda Anadolu ve Orta Doğu'nun geçiş güzergahındaki konumuyla stratejik bir yerleşim noktasıdır. Adana tarımın, sanayinin, lojistiğin, turizmin, eğitimin, kültürün ve sağlığın, bölgesindeki öncüsü kentidir. Vakit Adana'nın saydığımız tüm bu artılarını daha da ön plana çıkartma vaktidir. Zaman Adana'yı keşfetme zamanı, Adana'yı Torosların ötesine taşıma ve tanıtma zamanıdır."
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Yüksel de kentin değerlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederek, sosyal medya fenomenlerinin buna katkı sunacağına inandığını dile getirdi.
Bazı sosyal medya fenomenleri de "01. Influencer Adana Buluşması"na ilişkin görüşlerine aktardı.
Konuşmaların ardından Demirtaş, Yüksel, sosyal medya fenomenleri ve diğer ilgililer, müzeyi gezdi.

Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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