01 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:20 Centilmen

01:20 Esra Erol'da

02:15 Centilmen

04:20 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Kuruluş Osman

15:50 Hercai

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Sindirella

20:00 Can Feda

21:35 Karanlık Sular

22:55 Karanlık Sular

23:45 Karanlık Sular