01 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
00:20 Centilmen
01:20 Esra Erol'da
02:15 Centilmen
04:20 Kara Ekmek
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Kuruluş Osman
15:50 Hercai
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Sindirella
20:00 Can Feda
21:35 Karanlık Sular
22:55 Karanlık Sular
23:45 Karanlık Sular