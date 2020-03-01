01 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Maç Sonu

03:15 Maç Saati

04:15 Maç Saati

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

06:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

06:30 Idrissa Gueye İle Seyahat

06:30 Dünden Bugüne

07:00 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

08:45 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

12:00 Futbolun Şehirleri

12:30 Dünden Bugüne

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

14:45 Özel Röportaj

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Özel Röportaj

15:30 Dünden Bugüne

16:00 Maç Önü

16:00 Süper Lig Kısa Özet

16:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

17:00 UEFA Avrupa Ligi

17:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

17:45 Devre Arası

18:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19:00 Maç Önü

19:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

19:45 Devre Arası

20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

20:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati