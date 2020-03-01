01 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Yasak Elma
02:00 Kuzgun
02:00 Yol Ayrımı
03:45 Kadın
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:30 Zümrüdüanka
06:00 Zümrüdüanka
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
11:15 Mucize Doktor
13:30 Benden Söylemesi
15:00 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Hadi Be Oğlum
22:30 Savaşçı