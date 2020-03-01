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01 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

01 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

01.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.03.2020 06:4501 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Kanlı Dövüş

01:15 Gönül Yarası

02:30 Kanlı Dövüş

02:45 Kuzey Güney

03:30 Kuzey Güney

04:00 Kuzey Güney

05:30 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 Longwood Efsanesi

09:45 Sevimli Yunus

11:30 Şanslı Köpek

11:30 Sevimli Yunus

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Hekimoğlu

14:00 Son Moda

15:00 Zalim İstanbul

15:45 İki İyi Çocuk

19:00 Kanal D Haftasonu

20:00 İki İyi Çocuk

20:00 Amansız Takip

21:45 Hekimoğlu

22:00 Hekimoğlu


Kuzey Güney Dizisi, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

1.03.2020 08:17:36