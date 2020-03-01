01 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:15 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
04:45 West Ham United - Southampton
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Spor Kitaplığı
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:45 La Liga Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:45 La Liga Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Sigortam.net İTÜ - Anadolu Efes
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Sigortam.net İTÜ - Anadolu Efes
15:00 Spor Hafta Sonu
15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Tofaş
16:00 Süper Lig Özetler
16:10 TFF 1. Lig Özetler
16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Tofaş
16:50 Everton - Manchester United
17:00 Avrupa Stüdyosu
17:45 Süper Lig Özetler
17:55 West Ham United - Southampton
18:00 Everton - Manchester United
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 West Ham United - Southampton
19:00 Dakika Skor
20:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:55 Teknik Analiz