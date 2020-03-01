01 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:30 Kanıt

01:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

02:00 Çok Gezenti

03:00 Kanıt

03:20 Rehber

04:00 Çocuklar Duymasın

04:20 Sen de Yap

05:00 Müzik

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Rehber

08:45 Sen de Yap

09:45 Çok Gezenti

09:45 Kelime Oyunu

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Mehmed Bir Cihan Fatihi