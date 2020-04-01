01 Nisan 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Biatlon

01:00 Olimpiyat Oyunları

02:00 Bisiklet

03:00 Bisiklet

04:15 Bisiklet

05:00 Formula E

06:00 Spor Otomobil

07:00 Wrc

07:00 Spor Otomobil

08:00 Wrc

09:00 Wrc

09:30 Tenis

10:30 Tenis

12:30 Tenis

14:00 Tenis

15:30 Bisiklet

16:30 Bisiklet

17:00 Snooker

19:00 Snooker

21:00 Biatlon

22:00 Biatlon

23:00 Biatlon

Kaynak: InterSinema.com