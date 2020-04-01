Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

01 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

01 Nisan 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

01.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 06:45
01 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

00:45 Zümrüdüanka

01:45 Temizlik Benim İşim

02:45 Temizlik Benim İşim

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 Bana Sevmeyi Anlat

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Baraj

20:30 Öğretmen

23:30 İlk Buluşma

23:30 Film

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Zuhal Topal, Fox, TV, TV
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› TV ››01 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

07:14: Covid-19 salgınının en acı sorusu: İki hasta bir solunum cihazı, hangisi öncelikli? - Haberler 07:05: İzmir'de tornavidalı banka soygunu - Haberler 06:53: İzmir'de tornavidalı banka soygunu - Haberler 06:46: 01 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 01 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 00:25: Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı - Haberler 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:40: İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı - Haberler 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler