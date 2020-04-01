01 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

00:45 Zümrüdüanka

01:45 Temizlik Benim İşim

02:45 Temizlik Benim İşim

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 Bana Sevmeyi Anlat

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Baraj

20:30 Öğretmen

23:30 İlk Buluşma

23:30 Film

Kaynak: InterSinema.com