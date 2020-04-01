Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

01 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

01 Nisan 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

01.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 06:45
01 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güzel Köylü

02:30 Kiralık Aşk

04:50 Erkenci Kuş

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Bir Baba Hindu

20:00 Jet Sosyete

22:30 Jet Sosyete

23:30 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Erkenci Kuş Dizisi, Güzel Köylü, Star, TV, TV
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› TV ››01 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

07:14: Covid-19 salgınının en acı sorusu: İki hasta bir solunum cihazı, hangisi öncelikli? - Haberler 07:05: İzmir'de tornavidalı banka soygunu - Haberler 06:53: İzmir'de tornavidalı banka soygunu - Haberler 06:46: 01 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 01 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 00:25: Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı - Haberler 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:40: İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı - Haberler 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler