Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

01 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

01 Nisan 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

01.04.2020 06:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 06:46
01 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

03:15 Doya Doya Moda

03:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:15 Gel Konuşalım

05:35 Oynat Bakalım

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Seda Sayan, Tv8, TV, TV
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› TV ››01 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

07:14: Covid-19 salgınının en acı sorusu: İki hasta bir solunum cihazı, hangisi öncelikli? - Haberler 07:05: İzmir'de tornavidalı banka soygunu - Haberler 06:53: İzmir'de tornavidalı banka soygunu - Haberler 06:46: 01 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 01 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 00:25: Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı - Haberler 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:40: İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı - Haberler 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler