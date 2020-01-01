01 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
01:00 Vay Bee 2019
01:30 Türkiye'de Futbol 2019
01:45 Dünyada Futbol 2019
02:00 Avrupa'da Futbol 2019
02:15 Serie A'da 2019
02:45 Ligue 1'da 2019
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:05 Fair Play 2019
03:15 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü
03:30 Maç Saati
04:15 Vay Bee 2019
05:30 Türkiye'de Futbol 2019
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
06:00 Avrupa'da Futbol 2019
06:15 Dünyada Futbol 2019
06:45 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:15 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Saati
17:00 Futbolun Şehirleri
17:15 Maç Saati
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Türkiye'de Futbol 2019
21:00 beIN Manşet
22:00 Taraftar
22:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Geniş Özet: Monterrey - Al Hilal
23:30 Geniş Özet: Liverpool - Flamengo