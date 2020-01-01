01 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

01:00 Vay Bee 2019

01:30 Türkiye'de Futbol 2019

01:45 Dünyada Futbol 2019

02:00 Avrupa'da Futbol 2019

02:15 Serie A'da 2019

02:45 Ligue 1'da 2019

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:05 Fair Play 2019

03:15 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

03:30 Maç Saati

04:15 Vay Bee 2019

05:30 Türkiye'de Futbol 2019

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

06:00 Avrupa'da Futbol 2019

06:15 Dünyada Futbol 2019

06:45 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:15 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Saati

17:00 Futbolun Şehirleri

17:15 Maç Saati

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Türkiye'de Futbol 2019

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Geniş Özet: Monterrey - Al Hilal

23:30 Geniş Özet: Liverpool - Flamengo