01 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:35 Haberler

00:40 Kayaklı Koşu

01:30 Kayaklı Koşu

02:30 Alp Disiplini

03:30 Alp Disiplini

04:15 Alp Disiplini

05:00 Kayakla Atlama

06:00 Kayakla Atlama

07:00 Kayakla Atlama

08:00 Alp Disiplini

09:15 Alp Disiplini

10:30 Binicilik

11:30 Binicilik

12:00 Kayaklı Koşu

13:00 Kayaklı Koşu

14:10 Biatlon

14:50 Kayaklı Koşu

15:45 Kayakla Atlama

16:00 Kayakla Atlama

17:45 Kayakla Atlama

18:00 Alp Disiplini

19:00 Alp Disiplini

19:45 Kayaklı Koşu

20:15 Kayaklı Koşu

20:55 Kayakla Atlama

22:25 Haberler

22:30 Alp Disiplini

23:30 Alp Disiplini