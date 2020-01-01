01 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Tolgshow

02:15 İlk Buluşma

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Ferhat ile Şirin

08:15 Çalar Saat

10:00 Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel

14:00 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

22:30 Hababam Sınıfı Merhaba