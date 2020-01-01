01 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kendinol
00:15 Neşeli Hayat
02:00 Zalim İstanbul
02:30 Taksi 2
04:00 Arda'nın Mutfağı
04:30 Akasya Durağı
05:00 Akasya Durağı
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel
20:00 Jason Bourne
22:30 Son Silah