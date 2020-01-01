01 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Sucu Kamil

03:00 Rus'un Oyunu

04:20 Cesur ve Güzel

04:30 Türk Müziği

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Yakışıklı Prens

08:30 Sucu Kamil

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:15 Güvercin

11:00 Erkenci Kuş

13:15 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

22:30 Acil Arama