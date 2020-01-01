Haberler » Sinema » 01 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

01 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

01 Ocak 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:45 01 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 2019 Derleme

02:00 Hedef Süper Lig

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 2019 Almanak

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:05 Süper Lig Goller

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

15:10 Süper Lig Goller

15:20 İngiltere Premier Lig Karş.' Burnley - Aston Villa'

15:20 Burnley - Aston Villa

16:15 Süper Lig Goller

16:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Burnley - Aston Villa'

16:30 Burnley - Aston Villa

17:30 Gündem Futbol

17:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

17:55 Southampton - Tottenham

18:45 TFF 1. Lig Goller

19:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

19:00 Southampton - Tottenham

20:00 Spor Ana Haber

20:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Crystal P

20:20 Norwich City - Crystal Palace

21:15 Süper Lig Goller

21:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Crystal P

21:30 Norwich City - Crystal Palace

22:30 Premier Futbol

23:30 Futbol Aklı


Futbol, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:10   Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. - Haberler
07:07   Gelecek için nükler enerjiden vazgeçen Almanya eski bir santralini kapatıyor - Haberler
07:01   İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
06:45   01 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   01 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 07:28:06