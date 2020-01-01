01 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 2019 Derleme
02:00 Hedef Süper Lig
03:30 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 2019 Almanak
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:05 Süper Lig Goller
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
15:10 Süper Lig Goller
15:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Burnley - Aston Villa'
15:20 Burnley - Aston Villa
16:15 Süper Lig Goller
16:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Burnley - Aston Villa'
16:30 Burnley - Aston Villa
17:30 Gündem Futbol
17:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
17:55 Southampton - Tottenham
18:45 TFF 1. Lig Goller
19:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
19:00 Southampton - Tottenham
20:00 Spor Ana Haber
20:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Crystal P
20:20 Norwich City - Crystal Palace
21:15 Süper Lig Goller
21:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Crystal P
21:30 Norwich City - Crystal Palace
22:30 Premier Futbol
23:30 Futbol Aklı