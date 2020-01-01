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01 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

01 Ocak 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

01.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:45 01 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 1'de Nostalji

02:05 Seksenler

03:55 Aileler Yarışıyor

04:45 Seksenler

05:25 1'de Nostalji

06:40 Benim Adım Melek

09:20 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:05 1'de Bugün

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:20 Ahlat Ağacı


Benim Adım Melek Dizisi, Seksenler, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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