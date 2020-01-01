01 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doya Doya Moda
00:30 Doğduğun Ev Kaderindir
01:15 Eser Yenenler Show
02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
02:55 Doya Doya Moda
04:30 Gel Konuşalım
04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:10 Seda Sayan İle Yemekteyiz
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11:45 Doya Doya Moda
12:45 Doya Doya Moda
15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
18:30 Recep İvedik 4
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel