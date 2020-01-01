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01 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

01 Ocak 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

01.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:46 01 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

00:30 Doğduğun Ev Kaderindir

01:15 Eser Yenenler Show

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

02:55 Doya Doya Moda

04:30 Gel Konuşalım

04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:10 Seda Sayan İle Yemekteyiz

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11:45 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda

15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

18:30 Recep İvedik 4

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel


Seda Sayan, Tv8, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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