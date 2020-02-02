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02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Eskişehir'de evlilik günlerinin özel olması için 02.02.2020 tarihini seçen 15 çift dünya evine girdi.

02.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:2102.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler
Eskişehir'de evlilik günlerinin özel olması için 02.02.2020 tarihini seçen 15 çift dünya evine girdi.

Eskişehir'de evlenme tarihlerinin özel olmasını isteyen çiftler, 02.02.2020 tarihinde nikah salonlarını doldurdu. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinde 15 çiftin nikahı kıyıldı. Bu tarihi fırsat bilerek Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah Salonu'nda dünyaevine giren çiftlerden Güntekin ve Rabia Kara çifti, kendileri için güzel bir anı olduğunu belirtti. Tanışmaları da 2 Şubat olan çift, evlilik günlerini de özel olarak seçtiklerini dile getirdi.

"Böyle bir tarihi görünce kaçırmak istemedik"

Rabia Kara, "Biz 2 Şubat 2016'dan beri beraberiz. Böyle bir tarihi görünce kaçırmak istemedik. 02.02.2020 olarak devam etsin istedik. Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Bu tarihi ölümsüzleştirmek istediklerini belirten Güntekin Kara ise, "Biz bu tarihi kasıtlı olarak seçtik. Bu tarihi ölümsüzleştirmek istedik kendi açımızdan. İnşallah hayırlara vesile olur bu tarih. 02.02.2020 tarihi inşallah uğurlu gelir. Eşimle musmutlu bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Güncel

Kaynak: İHA

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