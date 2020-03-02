02 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Centilmen

01:05 Bizim Hikaye

02:15 Centilmen

02:25 72. Koğuş

03:45 Bizim Hikaye

04:10 Kara Ekmek

05:05 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:50 Hercai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Feda

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:10 Karanlık Sular

23:45 Karanlık Sular