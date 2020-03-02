02 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:15 Maç Sonu
01:15 Süper Lig Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:00 Maç Sonu
02:15 Süper Lig Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:15 Maç Saati
05:00 Uefa Europe League Maç Özetleri
05:15 Maç Sonu
05:45 Özel Röportaj
06:00 Maç Saati
06:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
06:30 Idrissa Gueye İle Seyahat
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:45 Maç Sonu
10:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:30 Maç Saati
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:45 Maç Saati
15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:30 Özel Röportaj
15:30 Maç Sonu
15:30 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - DG Sivasspor
16:00 Süper Lig Maç Sonu
16:00 Süper Lig Kısa Özet
16:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Galatasaray - Gençlerbirliği
19:45 Devre Arası
20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği
20:00 M. Başakşehir - Gaziantep FK
21:00 M. Başakşehir - Gaziantep FK
21:00 Maç Sonu
21:15 Süper Lig Maç Sonu
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Maç Saati
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 STSL Maç Özetleri