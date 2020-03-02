02 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:15 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Maç Sonu

02:15 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:15 Maç Saati

05:00 Uefa Europe League Maç Özetleri

05:15 Maç Sonu

05:45 Özel Röportaj

06:00 Maç Saati

06:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

06:30 Idrissa Gueye İle Seyahat

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:30 Maç Saati

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Özel Röportaj

15:30 Maç Sonu

15:30 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - DG Sivasspor

16:00 Süper Lig Maç Sonu

16:00 Süper Lig Kısa Özet

16:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

17:00 UEFA Avrupa Ligi

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

19:45 Devre Arası

20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

20:00 M. Başakşehir - Gaziantep FK

21:00 M. Başakşehir - Gaziantep FK

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 STSL Maç Özetleri