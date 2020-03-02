02 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Amansız Takip

00:45 Kanlı Dövüş

02:30 Kanlı Dövüş

02:45 Kuzey Güney

04:00 Kuzey Güney

04:45 Tatlı İntikam

05:45 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Sevimli Yunus

10:50 Gelinim Mutfakta

11:30 Şanslı Köpek

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Hekimoğlu

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 İki İyi Çocuk

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Amansız Takip

20:00 Zalim İstanbul

21:45 Hekimoğlu