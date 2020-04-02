Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

02 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

02 Nisan 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

02.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 06:45
02 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

01:00 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Kısa Özet

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:15 Maç Saati

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

13:45 Maç Saati

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Wellness

14:30 Taraftar

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Maç Saati

19:00 beIN Wellness

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 Maç Saati

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 Taraftar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: beIN, TV, TV
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› TV ››02 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

08:16: Beyoğlu'nda 5 katlı otelin çatısı alevlere teslim oldu - Haberler 08:06: Beyoğlu'nda 5 katlı otelin çatısı alevlere teslim oldu - Haberler 07:56: Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu 07:41: Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar - Haberler 07:38: Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar - Haberler 06:45: 02 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 00:41: Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi - Haberler 00:07: Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak - Haberler 23:23: Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti 19:46: Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti - Haberler 19:31: İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı - Haberler