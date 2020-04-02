02 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
02 Nisan 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
02.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Zümrüdüanka
01:30 Zümrüdüanka
02:45 Temizlik Benim İşim
03:00 Temizlik Benim İşim
04:05 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Yasak Elma
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Öğretmen
20:30 Mucize Doktor
23:30 İlk Buluşma
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Zuhal Topal, Fox, TV, TV