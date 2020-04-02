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02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

02 Nisan 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

02.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 06:45
02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Drone Savaşları

01:45 Efsane

02:00 Gelinim Mutfakta

02:00 Hep Yek

03:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Tatlı İntikam

05:45 Akasya Durağı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Kimlik Hırsızı

20:00 Dudullu Postası

21:15 Dudullu Postası

22:15 Kimlik Hırsızı

22:30 Max Steel

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV
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Haberler ›› TV ››02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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