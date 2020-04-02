02 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
02 Nisan 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
02.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Drone Savaşları
01:45 Efsane
02:00 Gelinim Mutfakta
02:00 Hep Yek
03:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Tatlı İntikam
05:45 Akasya Durağı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Kimlik Hırsızı
20:00 Dudullu Postası
21:15 Dudullu Postası
22:15 Kimlik Hırsızı
22:30 Max Steel
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV