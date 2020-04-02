02 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Futbol Akşamı

00:40 Süper Lig Goller

01:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSVİÇRE - FRANSA

01:00 İsviçre - Fransa

01:40 Premier Lig

02:05 Bundesliga

02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

02:40 A Milli Takım Goller

02:40 Bir Zamanlar

03:00 Spor Manşet

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - HOLLANDA

04:00 İspanya - Hollanda

04:00 Arjantin - Bosna Hersek

05:40 Süper Lig Goller

05:40 Premier Lig

05:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL

05:50 Bundesliga Frikik Golleri

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Canavar Arabalar

07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi

10:50 Bundesliga Frikik Golleri

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Almanya - Portekiz

11:00 İspanya - Hollanda

12:40 Juventus Goller

12:40 Süper Lig Goller

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

13:00 Spor Manşet

14:00 TBMM-TV

16:00 İsviçre - Fransa

16:00 Nijerya - Arjantin

17:40 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

17:40 Muhammed Salah Goller

17:45 Cristiano Ronaldo Goller

17:55 Bundesliga Frikik Golleri

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:00 Spor Ana Haber

19:55 Kamu Spotu: Evde Spor

20:00 Süper Lig Goller

20:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller

20:35 Premier Lig

20:45 Bir Zamanlar

21:00 Futbol Akşamı

22:00 Spor Artı

23:00 İspanya - Hollanda

23:00 Almanya - Gana

Kaynak: InterSinema.com