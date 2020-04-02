02 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
02 Nisan 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Futbol Akşamı
00:40 Süper Lig Goller
01:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSVİÇRE - FRANSA
01:00 İsviçre - Fransa
01:40 Premier Lig
02:05 Bundesliga
02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
02:40 A Milli Takım Goller
02:40 Bir Zamanlar
03:00 Spor Manşet
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - HOLLANDA
04:00 İspanya - Hollanda
04:00 Arjantin - Bosna Hersek
05:40 Süper Lig Goller
05:40 Premier Lig
05:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
05:50 Bundesliga Frikik Golleri
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Bundesliga Frikik Golleri
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Almanya - Portekiz
11:00 İspanya - Hollanda
12:40 Juventus Goller
12:40 Süper Lig Goller
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Manşet
14:00 TBMM-TV
16:00 İsviçre - Fransa
16:00 Nijerya - Arjantin
17:40 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
17:40 Muhammed Salah Goller
17:45 Cristiano Ronaldo Goller
17:55 Bundesliga Frikik Golleri
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Ana Haber
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Süper Lig Goller
20:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
20:35 Premier Lig
20:45 Bir Zamanlar
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 İspanya - Hollanda
23:00 Almanya - Gana
Kaynak: InterSinema.com