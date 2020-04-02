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02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

02 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

02.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 06:45
02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:35 3'te 3 Tarih

02:45 Yeşil Deniz

04:05 Aileler Yarışıyor

05:35 İncir Ağacı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Şampiyonlar

22:20 Farklı

23:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

23:55 Payitaht Abdülhamid

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: TV, TV
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Haberler ›› TV ››02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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