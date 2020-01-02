02 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:35 Son Durak
01:35 Aşk ve Mavi
04:45 Seviyor Sevmiyor
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu
22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı