02 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Süper Lig'de 2019'un En Güzel 100 Golü

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

02:45 Süper Lig Top 10

03:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:30 Türkiye'de Futbol 2019

15:00 Ahmet Ağaoğlu Özel

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 Süper Lig Top 10

20:00 Lig Arası

21:00 beIN Manşet

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Ahmet Ağaoğlu Özel

23:00 Taraftar