02 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Haberler

00:20 Kayakla Atlama

01:20 Kayaklı Koşu

02:30 Biatlon

03:30 Olimpiyat Oyunları

04:00 Olimpiyat Oyunları

05:00 Kayaklı Koşu

06:15 Kayaklı Koşu

07:00 Kayaklı Koşu

07:30 Biatlon

09:00 Kayakla Atlama

10:30 Kayakla Atlama

12:00 Kayaklı Koşu

13:15 Kayaklı Koşu

14:00 Kayaklı Koşu

14:30 Kayakla Atlama

15:30 Kayakla Atlama

17:00 Kayakla Atlama

18:00 Kayakla Atlama

19:30 Alp Disiplini

20:15 Alp Disiplini

21:00 Alp Disiplini

22:30 Haberler

22:35 Alp Disiplini

23:15 Alp Disiplini