02 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Haberler
00:20 Kayakla Atlama
01:20 Kayaklı Koşu
02:30 Biatlon
03:30 Olimpiyat Oyunları
04:00 Olimpiyat Oyunları
05:00 Kayaklı Koşu
06:15 Kayaklı Koşu
07:00 Kayaklı Koşu
07:30 Biatlon
09:00 Kayakla Atlama
10:30 Kayakla Atlama
12:00 Kayaklı Koşu
13:15 Kayaklı Koşu
14:00 Kayaklı Koşu
14:30 Kayakla Atlama
15:30 Kayakla Atlama
17:00 Kayakla Atlama
18:00 Kayakla Atlama
19:30 Alp Disiplini
20:15 Alp Disiplini
21:00 Alp Disiplini
22:30 Haberler
22:35 Alp Disiplini
23:15 Alp Disiplini