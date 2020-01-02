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02 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

02 Ocak 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

02.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 06:45 02 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Artı

02:00 Southampton - Tottenham

03:45 Premier Futbol

04:45 2019 Derleme

05:30 Futbol Aklı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2019 Derleme

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:50 2019 Derleme

11:00 Spor Manşet

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:25 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:00 Kamp Günlüğü

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

22:00 Transfer Gündemi


Orhan Ayhan, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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