Haberler » Sinema » 02 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

02 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

02 Ocak 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

02.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 06:45 02 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:50 Baba Can'dır

05:00 Aileler Yarışıyor

06:10 Benim Adım Melek

09:10 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:05 1'de Bugün

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 3'te 3 Tarih

22:50 Kalk Gidelim


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

08:07   Avrupa'yı son 10 senede değiştiren en büyük 10 olay - Haberler
07:57   Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında arazi alan Arap şirketlere tepki gösterdi: O arazileri ekip biçerler - Haberler
07:25   Netflix bu yıl Oscar'ı alır mı? - Haberler
06:45   02 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   02 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
00:20   Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü - Haberler
23:13   Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
21:19   Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Haberler
19:54   Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Haberler
2.01.2020 08:08:51