02 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Beni Takip Et
02:30 Kelime Oyunu
03:40 Kanıt
05:00 Yeniden Konuşalım
06:00 Şöhretin Bedeli
07:00 Kader Bağları
08:30 Çocuklar Duymasın
10:30 Yaprak Dökümü
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Annem
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:30 Kanıt