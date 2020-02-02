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02 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

02 Şubat 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

02.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:4502 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:15 Sefirin Kızı

04:00 Cesur ve Güzel

05:30 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Babil

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin


Benim Tatlı Yalanım Dizisi, Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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