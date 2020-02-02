02 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:15 Sefirin Kızı
04:00 Cesur ve Güzel
05:30 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Babil
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin