02 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:30 Crystal Palace - Sheffield United
03:15 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 Tarsus İdman Yurdu - Yılport Samsunspor
14:15 Süper Lig Özetler
14:30 Tarsus İdman Yurdu - Yılport Samsunspor
15:30 TFF 1. Lig Özetler
15:40 Süper Lig Özetler
15:55 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe HDI Sigorta
17:30 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz