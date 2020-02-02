02 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Kelime Oyunu
02:40 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
03:20 Rehber
04:20 Müzik
05:30 Sen de Yap
06:00 Geniş Aile
07:00 Kavak Yelleri
08:45 Çocuklar Duymasın
11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:30 Küçük Ağa
16:45 Küçük Ağa
18:00 Rehber
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Ver Kaç