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02 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

02 Şubat 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

02.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:4502 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Kelime Oyunu

02:40 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

03:20 Rehber

04:20 Müzik

05:30 Sen de Yap

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

08:45 Çocuklar Duymasın

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Küçük Ağa

18:00 Rehber

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Ver Kaç


Ayhan Sicimoğlu, Küçük Ağa, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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