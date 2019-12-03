03 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 90'dan Sonra

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Takvim Yaprakları

05:05 İngiltere Premier Lig Özetler

05:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:00 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:10 İngiltere Premier Lig Goller

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:55 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları

16:55 Cremonese - Empoli

17:45 Süper Lig Goller

18:00 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları

18:00 Cremonese - Empoli

19:00 Spor Merkezi

20:00 Hedef Süper Lig

21:00 Aktüel Futbol

22:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

22:20 Crystal Palace - Bournemouth

23:15 Süper Lig Özetler

23:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

23:30 Crystal Palace - Bournemouth