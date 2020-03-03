03 Mart 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Zemheri
01:45 Yakın Tehdit
03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:30 Ramo
05:30 Zemheri
05:45 Kuaförüm Sensin
06:00 Kuaförüm Sensin
06:00 Zemheri
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
20:00 Ramo