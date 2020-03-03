03 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Çırak
01:05 Suda Balık
01:55 Seksenler
02:50 Aileler Yarışıyor
03:05 Diriliş Ertuğrul
04:20 1'de Bugün
04:30 Çırak
04:55 Sıradan Birkaç Gün
05:55 İncir Ağacı
06:00 İncir Ağacı
06:55 Yeşil Deniz
07:00 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:10 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'te 3 Tarih