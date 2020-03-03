03 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Çok Gezenti
01:00 Kelime Oyunu
01:50 Rehber
02:00 Kanıt
02:50 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
03:40 Yeniden Konuşalım
04:30 Sen de Yap
04:30 Yalan Dünya
05:10 Geniş Aile
06:00 Hırsız Polis
07:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Sultan
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:30 Kanıt